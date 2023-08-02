Sony добилась удаления плагиата The Last of Us для Nintendo Switch

Из магазина цифровой дистрибуции пропала игра для Nintendo Switch под названием The Last Hope, которую в сети прозвали клоном The Last of Us. На это обратил внимание портал Eurogamer.

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По всей видимости, к пропаже игры из магазина Nintendo причастна компания Sony, по жалобе которой также были удалены все трейлеры проекта. Причиной указывается нарушение авторских прав.

Отмечается, что теперь при переходе на страницу The Last Hope геймеры видят ошибку, а если попытаться найти игру с помощью поиска в eShop, то можно попасть на страницу с игрой Mario + Rabbids Sparks of Hope. При этом купившие ранее игру пользователи могут по-прежнему играть в нее.

В середине июля эксперты Digital Foundry назвали The Last Hope ужасной и самой плохой игрой, которую они тестировали.