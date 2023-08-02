Для старых консолей PlayStation и Xbox анонсировали крупную игру

Компания Electronic Arts (EA) в своем финансовом отчете перед инвесторами назвала игру Star Wars Jedi: Survivor коммерчески успешной и объявила о портировании проекта на консоли старого поколения. Об этом говорится в опубликованном EA документе.

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Star Wars Jedi: Survivor — это приключенческая игра во вселенной «Звездных войн», продолжение Fallen Order. Игра вышла в мае 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, и по словам EA, привлекла миллионы игроков и стала коммерческим успехом.

Для того чтобы расширить аудиторию проекта, компания намерена выпустить ее также для PlayStation 4 и Xbox One. Однако этот процесс находится на ранних этапах, и компания пока не готова делиться сроками выхода порта для консолей старого поколения. Подробнее об этой версии игры обещают рассказать позднее.