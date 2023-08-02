$91.78+0.18100.70-0.24

Для старых консолей PlayStation и Xbox неожиданно анонсировали крупную игру

Компания Electronic Arts (EA) в своем финансовом отчете перед инвесторами назвала игру Star Wars Jedi: Survivor коммерчески успешной и объявила о портировании проекта на консоли старого поколения. Об этом говорится в опубликованном EA документе.

Для старых консолей PlayStation и Xbox анонсировали крупную игру
© EA

Star Wars Jedi: Survivor — это приключенческая игра во вселенной «Звездных войн», продолжение Fallen Order. Игра вышла в мае 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, и по словам EA, привлекла миллионы игроков и стала коммерческим успехом.

Для того чтобы расширить аудиторию проекта, компания намерена выпустить ее также для PlayStation 4 и Xbox One. Однако этот процесс находится на ранних этапах, и компания пока не готова делиться сроками выхода порта для консолей старого поколения. Подробнее об этой версии игры обещают рассказать позднее.

По слухам, на данный момент EA и студия Respawn Entertainment могут работать над третьей частью франшизы Star Wars Jedi. Это подтверждается вакансиями, которые разместила студия для поиска ведущего сценариста, старшего художника по спецэффектам, старшего дизайнера боевой системы.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости