Обновление улучшило консоль PlayStation 5

Корпорация Sony выпустила крупное обновление для приставок PlayStation 5. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Апдейт, который на момент написания заметки находился в статусе бета-версии, добавляет в PS5 поддержку внешних твердотельных накопителей емкостью до 8 терабайт. Ранее консоли Sony поддерживали SSD емкостью не более 4 терабайт.

По словам журналистов медиа, обновление заметно улучшает пользовательский опыт. Авторы обратили внимание, что новая функция будет полезной тем геймерам, которые хранят большую библиотеку игр на дисках. Также специалисты подчеркнул, что поддерживаемые PS5 твердотельные накопители Gen 4 NVMe продолжают дешеветь на рынке. SSD на 8 терабайт оказались доступны менее чем за 800 долларов.

Также в обновлении появилась поддержка устройств Dolby Atmos. Таким образом, пользователи смогут подключать к своей консоли высококачественные гарнитуры и аудиосистемы. Журналисты заявили, что консоли Xbox Series X поддерживали стандарт Dolby Atmos на старте: «Sony потребовалось около трех лет, чтобы наверстать упущенное».