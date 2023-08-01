В Dead by Daylight добавят Чужого

Behaviour Interactive выпустила новый тизер Dead by Daylight — с Чужим. Таким образом разработчики подтвердили, что в кооперативный хоррор вскоре добавят ксеноморфа, а больше деталей коллаборации раскроют уже 8 августа.

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Видео доступно на YouTube-канале Dead by Daylight. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

В Dead by Daylight постоянно происходят какие-то коллаборации: месяц назад, например, добавили Николаса Кейджа — он полностью озвучил абсолютно все звуки, включая кряхтения и тому подобное. Как отмечали разработчики игры, подобное внимание от актёра — большая редкость.