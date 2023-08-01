Вышел тизер события в Fortnite по мотивам аниме «Магическая битва»

Разработчики Fortnite опубликовали на YouTube-канале игры короткий тизер предстоящей коллаборации с популярным аниме «Магическая битва».

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В описании указано, что событие по мотивам аниме-сериала будет добавлено в Fortnite вместе с патчем 23.50 — он должен выйти 8 августа.

Судя по всему, игровой магазин пополнится скинами персонажей «Магической битвы», а разработчики традиционно приготовят специальные игровые режимы и квесты.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.