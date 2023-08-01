Новый тизер Alone in the Dark посвятили загадочной мрачной сущности
Создатели Alone in the Dark (2023) выпустили новый тизер, который посвятили мрачной загадочной сущности — «Чёрному человеку».
В ролике за кадром героиня Эмили Хартвуд рассказывает, что её дядю якобы преследует тот самый «Человек», которого несчастный просит «держаться подальше». В конце же зрителям советуют не произносить имя этой сущности, поскольку Чёрный человек «всегда вас слушает».
Судя по последней части тизера, дополнительные подробности об этом создании или самой игре раскроют уже завтра, 2 августа.
Релиз Alone in the Dark намечен на 25 октября для PS5, Xbox Series и PC — на прохождение новинки уйдёт порядка 6-10 часов. Но для раскрытия всех тайн от лица двух доступных героев потребуется уже от 12 до 20 часов.