Третье дополнение для Saints Row выйдет через неделю

Авторы Saints Row (2022) объявили, что третье по счёту дополнение A Song Of Ice And Dust выйдет уже 8 августа. Напомним, что второй аддон Doc Ketchum’s Murder Circus увидел свет в начале июля и добавил режим орды.

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В третьем аддоне игрокам предстоит увидеть примирение двух заклятых врагов, которые объединятся против новой угрозы. По аналогии с предыдущими дополнениями, среди нового контента стоит ожидать миссии, транспорт и снаряжение.

Например, в майском первом дополнении The Heist & The Hazardous главной целью стала месть кинозвезде. Тогда в своё пользование игроки получили вертолёт и новую штаб-квартиру.