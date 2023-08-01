Компаньоны в Baldur’s Gate 3 не смогут заводить романы друг с другом

Компаньоны в Baldurs Gate 3 не смогут заводить романы друг с другом
С каждым компаньоном в Baldur’s Gate III можно вступить в романтические отношения в той или иной форме, однако не совсем было ясно, смогут ли персонажи заводить романы друг с другом. Теперь же Larian прояснила все нюансы подробнее.
Игровые персонажи не смогут заводить отношения с другими NPC. Сами игроки также не смогут крутить романы с другими реальными пользователями. Роман с компаньонами же будет предлагать множество свобод и действий, о чём рассказали авторы.
«Во время приключений вы налаживаете подлинные человеческие отношения с теми, с кем вы вместе рискуете. Они могут перерасти в отношения, которые придадут серьёзность каждому вашему решению в игре, и вы вольны следовать им путём обдумывания выбора и последствий. Однако вы также можете отказаться от них [отношений] в любой момент, передумать или влюбиться в кого-то другого», — прояснила Larian
Baldur’s Gate III выйдет 3 августа на PC и 6 сентября на PlayStation 5. Версия для Xbox может задержаться до 2024 года. Ранее разработчики поделились большим количеством деталей, например, про совместимость со Steam Deck.