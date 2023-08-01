Компаньоны в Baldur’s Gate 3 не смогут заводить романы друг с другом

«Во время приключений вы налаживаете подлинные человеческие отношения с теми, с кем вы вместе рискуете. Они могут перерасти в отношения, которые придадут серьёзность каждому вашему решению в игре, и вы вольны следовать им путём обдумывания выбора и последствий. Однако вы также можете отказаться от них [отношений] в любой момент, передумать или влюбиться в кого-то другого», — прояснила Larian