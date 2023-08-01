Как открыть класс Алхимика в Remnant II: гайд

Remnant II полна всяческих секретов — включая открываемые архетипы, которые позволяют еще тоньше настроить умения персонажа. Портал PC Gamer рассказал, как открыть тайный архетип Алхимика в Remnant II.

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Для того, чтобы открыть Алхимика, вам нужно посетить мир Лосомн. Если точнее, то локацию Morrow Parish, которая может стать стартовой точкой для исследования мира. Если нужная локация не попадется вам на пути во время первого путешествия по Лосомну, вы можете вернуться в хаб и «перезагрузить» кампанию — рано или поздно она сгенерируется.

Добравшись до Morrow Parish, внимательно смотрите по сторонам и подходите к каждой решетке коллекторов, которая попадется на глаза. На всякий случай приготовьтесь к скримеру, потому что, когда вы найдете нужную решетку, огромный мутант-крысолюд схватит вашего персонажа за ногу и утащит в канализацию.

После небольшой кат-сцены вы проснетесь на куче костей. Выйдите во двор — там вас поджидает крысолюд-похититель. Убейте его, чтобы получить таинственный камень: материал для крафтинга, который позволит вам открыть новый архетип в хабе. Кроме него вам также понадобятся следующие предметы.