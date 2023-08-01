Игроки оценили ремастер культового шутера Rise of the Triad

Состоялся релиз Rise of the Triad: Ludicrous Edition, в честь чего разработчики поделились трейлером запуска. К ремастеру классического шутера Rise of the Triad (1994) приложили руку умельцы из Nightdive, сделавшие ремейк System Shock, а также Apogee и New Blood Interactive.

© Скриншот

Оценки игры в Steam «очень положительные». Особенно хвалят беспрепятственный доступ ко всем дополнениям и новый эпизод. Из 85 обзоров на данный момент нет ни одного отрицательного. Пиковый онлайн же составил 265 одновременных игроков.

В Ludicrous Edition добавили поддержку современных разрешений вплоть до 4К, обновили управление, восстановили контент из ранних версий, добавили возможность включить саундтрек из Rise of the Triad (2013). Одной из главных особенностей стал обновлённый редактор уровней и упомянутый выше сюжетный эпизод.