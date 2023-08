Игроки оценили ремастер культового шутера Rise of the Triad

Состоялся релиз Rise of the Triad: Ludicrous Edition, в честь чего разработчики поделились трейлером запуска. К ремастеру классического шутера Rise of the Triad (1994) приложили руку умельцы из Nightdive, сделавшие ремейк System Shock, а также Apogee и New Blood Interactive.