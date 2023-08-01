Авторы Kena: Bridge of Spirits рассказали о процессе разработки приключения

Основатели студии Ember Lab и авторы Kena: Bridge of Spirits рассказали про некоторые детали разработки.

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Отдельные критики сравнивали Kena с некоторыми платформерами PlayStation 2, но студия считала такие заявления комплиментами — ведь подобные проекты тоже были одними из источников вдохновения.

При этом финальная версия игры оказалась намного масштабней по сравнению с оригинальным концептом. Изначально в Kena присутствовали враги, которых нельзя было победить — от них требовалось убегать.

Но затем создатели решили, что подобных противников можно использовать для борьбы с другими супостатами, которые встречаются героине на пути. И это помогло авторам сложить «головоломку» разных элементов игры воедино.