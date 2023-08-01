Один из классов Remnant 2 можно было открыть только с помощью датамайнеров

Создатели Remnant 2 спрятали один из игровых классов, «Архонт» (Archon), так, чтобы обнаружить его смогли только датамайнеры.

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Некоторые сперва подумали, что намёки о дополнительном классе подразумевают его релиз в будущем, но не тут-то было.

Главный дизайнер шутера отметил, что пользователи всё равно постоянно занимаются датамайнингом, поэтому авторы решили дать таким энтузиастам конкретную секретную цель.

Именно в файлах игры пользователи обнаружили инструкцию к тому, как можно открыть тот самый 11-й класс новинки. Для этого потребуется определённая экипировка, которая откроет доступ к секретной двери в Лабиринте.

Сама Remnant 2 успела получить положительные отзывы от игроков на PC, а ещё игра уже две недели удерживает высокую позицию в чарте Steam.

Правда, новинка успела подорожать в турецком PlayStation Store — до 899 лир.