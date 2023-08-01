Бесплатные игры PS Plus за август уже можно скачать

Sony обновила ежемесячную раздачу игр в базовом тарифе PS Plus Essential. До 4 сентября геймеры могут бесплатно забрать PGA Tour 2K23, Dreams и Death's Door.

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PGA Tour 2K23 (PS4, PS5)

Это симулятор гольфа для тех, кто в целом любит симуляторы и гольф, как отдельный вид спорта.

Видео доступно на YouTube-канале 2K. Права на видео принадлежат 2K.

Dreams (PS4)

Игра-платформа, где можно создавать собственные игры и играть в чужие. За всё время существования проекта было создано множество хороших фанатских тайтлов.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Europe. Права на видео принадлежат Sony.

Death's Door (PS5, PS4)

Хардкорный экшен, в котором предстоит играть за ворона, собирающего мёртвые души. В один момент рутинная работа прерывается похищением одной из души.

Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Devolver Digital.