Игроков неприятно удивили цены на FC 24 и новый Assassin's Creed в России

Российские игроки обратили внимание, что в «М.Видео» и «Эльдорадо» открылись предзаказы двух новинок — EA Sports FC 24 и Assassin's Creed Mirage.

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За диск для PlayStation 4 и PlayStation 5 просят 5 999 рублей за новый Assassin's Creed, а вот фанатам футбола придется отдать 8 999 рублей.

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Ценники неприятно удивили комментаторов. Некоторые посоветовали покупать игры в турецком регионе, где стоимость в среднем ниже.

8 999 гейминг настал.

Можно купить своего футболиста на эти деньги.

Можно докинуть 5к и купить б/у Switch Lite.

В тоже время Baldur's Gate 3 стоит 1 999 рублей...