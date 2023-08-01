Игроков неприятно удивили цены на FC 24 и новый Assassin's Creed в России

Игроков неприятно удивили цены на FC 24 (FIFA 24) и новый Assassin's Creed в России
Российские игроки обратили внимание, что в «М.Видео» и «Эльдорадо» открылись предзаказы двух новинок — EA Sports FC 24 и Assassin's Creed Mirage.
За диск для PlayStation 4 и PlayStation 5 просят 5 999 рублей за новый Assassin's Creed, а вот фанатам футбола придется отдать 8 999 рублей.
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Ценники неприятно удивили комментаторов. Некоторые посоветовали покупать игры в турецком регионе, где стоимость в среднем ниже.
8 999 гейминг настал.
Можно купить своего футболиста на эти деньги.
Можно докинуть 5к и купить б/у Switch Lite.
В тоже время Baldur's Gate 3 стоит 1 999 рублей...
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Официальный релиз Assassin's Creed: Mirage назначен на 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.