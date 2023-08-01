В PS Store началась вторая волна летней распродажи с большими скидками

19 июля в PS Store стартовала масштабная летняя распродажа. Её первая волна подходит к концу, а вторая как раз началась. Скидки получили более чем 2 тыс. игр.

Ниже мы собрали для вас самые привлекательные предложения. Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки из турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.