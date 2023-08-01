Larian раскрыла еще больше важной информации перед релизом Baldur’s Gate 3

Larian опубликовала ещё больше интересной и важной информации о Baldur’s Gate III перед её релизом.

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В игре будет скрытое древо навыков, которое позволит использовать способности иллитидов. Всего будет доступно 25 мощных умений. Для прокачки придётся искать и потреблять паразитов иллитидов, которых можно обнаружить в кувшинах, лужах, черепах других заражённых не только.

Способности иллитидов строятся вокруг манипуляций окружающими, восстановления здоровья, псионики, пыткам и даже превращения в ускользающего зверя. Однако стоит помнить, что продвижение по этому опасному древу навыков будет иметь свои последствия.

Larian

Baldur’s Gate 3 выходит 3 августа на PC и 6 сентября на PlayStation 5. Точное время релиза новинки можно найти здесь, а вот предварительной загрузки, как и ожидалось, не будет. Полная версия игры весит около 122 ГБ.

В Baldur’s Gate 3 можно играть в 4K и на ультрашироких мониторах. Разрешение 1440p и 60 FPS можно получить на хороших процессорах и с видеокартой GeForce 3060. Для нативного 4K рекомендуют GeForce 4080/4090 или аналоговую карту AMD. При этом достичь 4K можно и на менее моoных PC — благодаря DLSS.

Larian

В день релиза Baldur’s Gate 3 в неё можно будет также сыграть на Steam Deck. Ожидается полная совместимость с портативным устройством и наиболее оптимальный набор настроек графики, однако Larian побуждает к экспериментам.

Кроме того, игроки смогут воспользоваться полной поддержкой контроллера, а вот режим разделённого экрана на Steam Deck будет отключён. Кстати, поддержка FSR 2.0 в игре ожидается ближе к 6 сентября.

А ещё Larian объявила о возможности получить дополнительный комплект одежды для лагеря во время просмотра стримов по Baldur’s Gate 3 на Twitch. Акция пройдёт с 3 по 17 августа.

Larian