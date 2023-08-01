Уязвимость BleedingPipe используется в атаках на игроков и серверы Minecraft

Киберпреступники начали активно эксплуатировать уязвимость BleedingPipe, затрагивающую моды Minecraft и приводящую к удалённому выполнению кода. С помощью этой бреши атакующие запускают вредоносные команды на серверах и клиентах.

BleedingPipe существует из-за некорректного использования десериализации в Java-классе «ObjectInputStream». Проблему нашли во многих Minecraft-модах.

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Для эксплуатации злоумышленнику достаточно отправить специально подготовленные сетевые пакеты уязвимым серверам Minecraft, чтобы получить над последними контроль.

После этого атакующие используют эти серверы для эксплуатации той же уязвимости, но уже на компьютерах игроков, подключающихся к скомпрометированным серверам. Именно так киберпреступники устанавливают вредоносную программу на устройства геймеров.

Одно из комьюнити Minecraft — MMPA — опубликовало отчёт, согласно которому BleedingPipe затрагивает многие моды, работающие на Forge 1.7.10/1.12.2, поскольку они используют небезопасный код десериализации.

Впервые о присутствии BleedingPipe сообщество заговорило ещё в марте 2022 года. Тогда разработчики оперативно устранили уязвимость. Однако уже в этом месяце на форуме Forge появилась информация об эксплуатации неизвестной на первый взгляд 0-day.

Согласно статье MMPA, BleedingPipe вновь дала о себе знать, но на этот раз её обнаружили в следующих модах:

EnderCore

LogisticsPipes versions older than 0.10.0.71

BDLib 1.7 through 1.12

Smart Moving 1.12

Brazier DankNull Gadomancy Advent of Ascension (Nevermine) version 1.12.2

Astral Sorcery versions 1.9.1 and older

EnderCore versions below 1.12.2-0.5.77

JourneyMap versions below 1.16.5-5.7.2

Minecraft Comes Alive (MCA) versions 1.5.2 through 1.6.4

RebornCore versions below 4.7.3

Thaumic Tinkerer versions below 2.3-138

В MMPA отметили, что киберпреступники активно сканируют Сеть, пытаясь найти уязвимые серверы Minecraft. Владельцы серверов должны обновить каждый мод, чтобы защитить себя и игроков.