Blizzard улучшит езду на лошадях в Diablo 4

Ездовые животные (маунты) в Diablo IV подверглись критике игроков за медленную скорость, неповоротливость и частые столкновения с препятствиями. Судя по всему, Blizzard собирается решить как минимум часть этих проблем.

© Скриншот

На недавней трансляции разработчики заявили, что работают над улучшением столкновений в игре. В перспективе это должно помочь снизить количество ситуаций, когда лошадь спотыкается об объект и останавливает движение.

Подтвердил это и игровой директор Diablo 4 Джо Шелли. Появятся улучшения, которые помогут маунтам преодолевать препятствия. Также он сказал, что разработчики прислушаются к идее сбрасывать счётчик восстановления маунта, например, после того, как игрок спешится с лошади.