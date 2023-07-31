Blizzard улучшит езду на лошадях в Diablo 4
Ездовые животные (маунты) в Diablo IV подверглись критике игроков за медленную скорость, неповоротливость и частые столкновения с препятствиями. Судя по всему, Blizzard собирается решить как минимум часть этих проблем.
На недавней трансляции разработчики заявили, что работают над улучшением столкновений в игре. В перспективе это должно помочь снизить количество ситуаций, когда лошадь спотыкается об объект и останавливает движение.
Подтвердил это и игровой директор Diablo 4 Джо Шелли. Появятся улучшения, которые помогут маунтам преодолевать препятствия. Также он сказал, что разработчики прислушаются к идее сбрасывать счётчик восстановления маунта, например, после того, как игрок спешится с лошади.
Напомним, что сейчас в Diablo 4 проходит «Сезон Чумы». А ранее Blizzard предупредила о запрете на использование модификаций. 8 августа же выйдет патч 1.1.1 с изменениями в балансе классов.