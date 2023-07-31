В турецком PlayStation Store значительно подорожали Remnant 2 и другие игры
Ещё в прошлом году Sony Interactive Entertainment приостановила свою деятельность в России, из-за чего жизнь игроков на PlayStation заметно усложнилась. Часть проблем решалась переходом в турецкий регион PlayStation Store, но изменения в курсе валют повлекли за собой подорожание множества игр.
Речь идёт как про горячие новинки, так и про игры прошлых лет, например, Disco Elysium и Signalis. Некоторые из цен выросли почти в два раза, как это стало с ремейком Resident Evil 4 (2023) и Final Fantasy XVI. Сервис по мониторингу цен подсчитал, что подорожание затронуло свывше семи тысяч игр.
Примеры подорожания игр в PlayStation Store:
- Resident Evil 4 (2023) — было 849 лир, стало 1599 лир;
- Final Fantasy XVI — было 799 лир, стало 1499 лир;
- Remnant 2 — было 499 лир, стало 899 лир;
- Street Fighter 6 — было 849 лир, стало 1599 лир;
- The Callisto Protocol — было 699 лир, стало 1299 лир;
- Hades — было 219 лир, стало 449 лир;
- Bloodborne GOTY — было 159 лир, стало 649 лир;
- A Way Out — было 134 лиры, стало 549 лир;
- Atomic Heart — было 1199 лир, стало 2199 лир;
- Minecraft — было 189 лир, стало 349 лир.