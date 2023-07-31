В турецком PlayStation Store значительно подорожали Remnant 2 и другие игры

Ещё в прошлом году Sony Interactive Entertainment приостановила свою деятельность в России , из-за чего жизнь игроков на PlayStation заметно усложнилась. Часть проблем решалась переходом в турецкий регион PlayStation Store, но изменения в курсе валют повлекли за собой подорожание множества игр.

Речь идёт как про горячие новинки, так и про игры прошлых лет, например, Disco Elysium и Signalis. Некоторые из цен выросли почти в два раза, как это стало с ремейком Resident Evil 4 (2023) и Final Fantasy XVI. Сервис по мониторингу цен подсчитал, что подорожание затронуло свывше семи тысяч игр.