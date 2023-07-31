Что мы знаем о Dawntrail: новом дополнении для Final Fantasy XIV

На первом дне ежегодного фанатского фестиваля по Final Fantasy XIV издатель Square Enix и студия Creative Business Unit III официально представила следующее расширение игры — Dawntrail. Журнал Game Informer собрал самое важное с презентации.

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Что нужно знать о Final Fantasy XIV: Dawntrail

По словам творческого директора проекта Наоки Есиды, дополнение Dawntrail должно стать «лучшим летним отпуском для героев». События расширения Endwalker, вышедшего в 2021 году, были весьма мрачными и напряженными — Dawntrail же предложит более яркую, легкую историю. Кроме того, предыдущее дополнение завершило длинную сюжетную арку, начавшуюся еще со времен A Realm Reborn. Dawntrail же станет первой главой новой истории Final Fantasy XIV.

Есида также поделился первыми деталями сюжета. Игрок прибудет в новые земли по просьбе некоего гостя, который обратится к героям за помощью: государство Турал выбирает следующего правителя, и протагонист поможет одному из потенциальных наследников. Старые (и новые) компаньоны игрока отправятся в путешествие по морям, где, если верить слухам, покоятся легендарные врата золотого города.

Релиз дополнения намечен на лето 2024 года. По словам Есиды, разработчики приложат все силы, чтобы выпустить его как можно раньше.

Какие локации появятся в Dawntrail

Yok-Tural . Тропический регион к западу от Эорзеи, чьи обитатели предпочитают жить в гармонии с природой — никакой индустриализации.

. Тропический регион к западу от Эорзеи, чьи обитатели предпочитают жить в гармонии с природой — никакой индустриализации. Tuliyollal . Центральный город дополнения: именно его правитель ищет достойного наследника.

. Центральный город дополнения: именно его правитель ищет достойного наследника. Urqopacha . Скалистый регион, где живут «невероятно большие и необычайно маленькие» народы. 1000 лет назад это место было сердцем империи великанов.

. Скалистый регион, где живут «невероятно большие и необычайно маленькие» народы. 1000 лет назад это место было сердцем империи великанов. Yak Tel. Густые джунгли, полные диких животных, экзотических растений и горячих источников.

Что еще будет в Dawntrail