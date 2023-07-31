СМИ: наследница Nintendo Switch выйдет в конце 2024 года

Nintendo планирует запуск наследницы Switch во второй половине 2024 года, а ключевые партнёры уже получили девкиты устройства. Об этом сообщает портал VGC со ссылкой на свои источники.

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Компания не хочет торопиться с запуском устройства, чтобы на старте продаж было достаточно большой тираж для хотя бы большинства желающих — бороться с дефицитом годами, как это было у PS5 и Xbox Series, в Nintendo точно не хотят.