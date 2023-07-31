Blizzard раскрыла статистику «Сезона чумы» в Diablo 4
20 июля в Diablo 4 стартовал «Сезон чумы». Он привнёс в игру новую цепочку заданий, врагов, боссов, предметы, снаряжение и кучу другого контента.
Недавно Blizzard опубликовала статистику сезона с основными достижениями игроков.
Blizzard
- Игроки прокачали до 100 уровня 7.7 тыс. персонажей
- Мясник убил игроков 3.5 млн раз
- Игроки убили 74.6 млрд монстров
- Игроки создали 7.1 млн персонажей
- От рук чумных монстров игроки умерли 12 млн раз
- Игроки убили 831 млн чумных монстров
- Игроки добыли 236 млн чумных сердец
- Новый босс Варшан убил игроков 1.4 млн раз
- Игроки убили Варшана 7.9 млн раз
Каждый игровой сезон будет длиться три месяца. Поэтому ожидается, что «Сезон чумы» завершится в октябре или ноябре.
Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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