Blizzard раскрыла статистику «Сезона чумы» в Diablo 4

20 июля в Diablo 4 стартовал «Сезон чумы». Он привнёс в игру новую цепочку заданий, врагов, боссов, предметы, снаряжение и кучу другого контента.

Недавно Blizzard опубликовала статистику сезона с основными достижениями игроков.

Каждый игровой сезон будет длиться три месяца. Поэтому ожидается, что «Сезон чумы» завершится в октябре или ноябре.