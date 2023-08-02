Что известно о Path of Exile 2: убийца Diablo IV

Анонс Path of Exile 2 состоялся еще в 2019 году, однако студия Grinding Gear Games лишь недавно рассказала об игре чуть больше. Портал PC Gamer собрал все, что мы знаем о главных новшествах проекта и важных изменениях в старых механиках.

© Grinding Gear Games

Разработка Path of Exile 2 началась непреднамеренно. Изначально Grinding Gear Games просто хотела обновить некоторые устаревшие элементы оригинальной игры: например, модели персонажей. Но затем, по словам гейм-директора Джонатана Роджерса, разработчики немного увлеклись. Они захотели обновить первый акт игры, исправить механику камней навыков… И в конце концов решили сделать совершенно новый проект.

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Студия собиралась заменить оригинальную Path of Exile сиквелом, но вскоре команда поняла, что это решение бы уничтожило бы популярную игру безо всяко на то причины. Поэтому теперь Grinding Gear Games собирается поддерживать обе части Path of Exile одновременно. Они будут двумя разными играми со своими механиками, балансом, эндгеймом и лигами раз в три месяца. Хранилище предметов и приобретенные косметические скины не пропадут; почти все совершенные в будущем покупки будут актуальны для обеих игр (за исключением некоторых эксклюзивных вещей).

Grinding Gear Games

Релиз Path of Exile 2 состоится еще нескоро, но разработчики уже поделились кратким списком новшеств.

Шесть новых играбельных классов: волшебница, монах, охотница, наемник, воин и друид. Шестерка классов из оригинальной Path of Exile 2 будет доступна и в сиквеле.

Три новых восхождения для каждого класса.

Переработанная система камней навыка, где связующие цепи привязаны к самим камням — не к предметам снаряжения.

Много новых навыков, включая превращение в животных (медведя, волка, кошку) и призыв гигантских комет.

Мета-камни: камушки, в которые можно вставлять другие камни.

Новые типы оружия (например, копье и арбалет) со своими навыками.

Сюжетная кампания на шесть актов, события которой развернутся спустя 20 лет после смерти Китавы.

Новый эндгейм, построенный вокруг карт.

Персонажи любого класса смогут уклоняться кувырками без специального камня, причем кувырок позволит отменять анимации способностей.

Изменения в механике крафтинга и экономике; появится новая валюта — золото.

Свыше 100 новых боссов с уникальными механиками.

Одним из главных нововведений Path of Exile 2 станет глобальный реворк системы самоцветов, которая фундаментально изменит взаимоотношения между экипировкой и навыками. Если раньше в предметах были слоты под камни навыков, то в сиквеле камни навыков получат собственные слоты. Неграненые камни выпадают из монстров, и их можно привязывать к определенным навыкам. Уровень предмета все еще будет определять количество камней поддержки, которые можно экипировать, однако теперь их не придется качать с нуля. Это позволит игрокам пользоваться большим числом навыков и собирать более гибкие билды.

Grinding Gear Games

Кроме того, переключаться между предметами и билдами будет проще. Поскольку навыки больше не привязаны к слотам в экипировке, игрокам не придется каждый раз посещать миллион торговцев для подгонки снаряжения. Секции древа пассивных навыков также можно закреплять за конкретным оружием, что позволяет переключаться между наборами для зачистки мобов и убийства боссов на ходу.