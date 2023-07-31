Анонсированный в 2016 году экшен Lost Soul Aside получил 22 минуты геймплея

В 2016 году был анонсирован приключенческий экшен Lost Soul Aside. Игру взяла под попечительство Sony Interactive в рамках программы China Hero, но проект так и не получил дату релиза. Зато на мероприятии ChinaJoy 2023 показали около 22 минут игрового процесса (с момента 5:54).

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На них можно увидеть путешествие по миру с различной архитектурой, бои с противниками, несколько заставок и гигантское чудище, которое сражается с помощью смертоносных лучей.

Lost Soul Aside разрабатывается для PC и PlayStation 5. Главным источником вдохновения выступила Final Fantasy XV, а изначально разработкой занимался один человек.