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Почти половина жителей Китая постоянно играют в игры

Отраслевая торговая организация CGIGC поделилась новым исследованием. Из него стало известно, что 668 млн китайских граждан постоянно играют в игры.

Почти половина жителей Китая постоянно играют в игры
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Это приблизительно 47% всего населения страны, которое по официальным данным составляет 1.4 млрд человек. Информация из отчёта была озвучена в ходе конференции ChinaJoy.

На фоне вялости мирового игрового рынка китайская игровая индустрия постепенно выходит из «ямы» и демонстрирует тенденцию к росту.

Кроме того, китайская игровая индустрия заработала за первую половину 2023 года $ 20.23 млрд. Однако это ещё не рекорд — за первую половину 2021 года китайский рынок принёс прибыль в размере $ 21 млрд. Вероятно, большая часть прибыли пришлась именно на мобильный сегмент.

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