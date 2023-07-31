Автор ремастера S.T.A.L.K.E.R показал жуткие кадры «Лаборатории X18»
Моддер Владислав Романов опубликовал новые скриншоты собственного ремастера «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Энтузиаст показал обновленную локацию «Лаборатории X18», которая уже полностью готова.
Это подземная лаборатория, расположенная под Темной Долиной, в которой, предположительно, проводились эксперименты над различными животными и человеком для создания «суперсолдата».
Соцсети
Соцсети
На локации было добавлено множество новых объектов, мелких деталей, заменена часть текстур, доработано освещение и исправлено множество косяков, которые были еще с оригинала.
Владислав Романов
По словам моддера, в этой зоне ремастер «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» выдает в среднем 55-60 FPS на GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти.