Глава Larian прокомментировал обсуждение индустрии о стандартах Baldur's Gate 3

Глава студии Larian Свен Винке прокомментировал обсуждение Baldur’s Gate III со стороны разработчиков других компаний, которое уже успело стать скандальным в индустрии.

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Ранее авторы из студий Strange Scaffold, Obsidian Entertainment, Insomniac Games, Epic Games и даже Blizzard запустили дискуссию, где заявили, что Baldurs Gate 3 нельзя считать «новым стандартом» для PRG. Каждая компания находится в разных условиях и не всем под силу создать такой крупный проект.

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В сетях пользователи раскритиковали авторов этих заявлений, иронично отметив, что тех просто пугает успех грядущей игры. Теперь же данную тему в подкасте Friends Per Second затронул и сам Винке.

По словам автора, стандарты в индустрии постоянно меняются, поэтому нет смысла ориентироваться на какой-то единственный вариант. И кто-то может легко придумать вещь, которая «изменит правила игры».

Для самого Винке стандартом, к примеру, стала Into The Breach, а для кого-то из других разработчиков BG3 — Disco Elysium, хотя последнюю создавала совсем небольшая команда без огромного бюджета.

Винке напомнил, как в период релиза Assassin’s Creed многие предполагали, что все будут повторять формулу новинки Ubisoft. Однако прошло много времени, а индустрия так и осталась разнообразной (хотя похожие на AC игры действительно появились).

Он добавил, что Larian просто создаёт игру в том жанре, где хорошо разбирается сама. К тому же в вопросах ресурсов их компанию легко обгоняют Microsoft и Activision Blizzard, которые могут позволить себе выпускать какие угодно игры.

На развитие ситуации во многом влияют и технологии, связанные с доступными платформами, а не только сами игры.

При этом Винке не считает, что та же Xbox Series S мешает развитию индустрии, хотя BG3 и столкнулась с техническими проблемами на этой платформе. Винке добавил, что у студии нет ресурсов для работы над всеми версиями новинки одновременно, но BG3 всё равно выйдет на Xbox Series S — просто это произойдёт позже.