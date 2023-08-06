Игры про снайперов на ПК: лучшие снайперские шутеры

Снайперы в видеоиграх обладают противоречивой репутацией. Одни фанаты шутеров терпеть не могут подолгу сидеть на одном месте и держаться вдали от перестрелок, другие же патологически не умеют играть как-то иначе. На случай, если вы в настроении взглянуть на мир через оптический прицел, мы подготовили подборку отличных игр, где можно ощутить себя снайпером.

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Sniper Elite V

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Серия Sniper Elite прошла долгий путь от довольно реалистичного симулятора снайперского ремесла до безбашенного приключенческого боевика, где одинокий снайпер в одиночку рушит планы Третьего рейха. Если вас это не смущает, то Sniper Elite V может подарить неповторимый опыт. Она сочетает стелс, перестрелки от третьего лица, небольшой открытый мир и, конечно же, напряженные снайперские миссии — для того, чтобы попасть в цель, предстоит учитывать немало факторов.

Steam

Hitman: Trilogy

Трилогия Hitman предлагает сотни способов устранить цель на любой карте, но старая добрая снайперская винтовка, как обычно, остается одним из самых надежных. Да, вы можете тщательно подстроить несчастный случай, подобраться к цели поближе при помощи маскировки, использовать яды, удавки, взрывчатку… Но ничто не заменит меткий выстрел, сделанный откуда-нибудь свысока. К тому же, для снайперских убийств в Hitman нужно подгадать правильный момент, когда «клиент» попадет в поле зрения 47-го.

Steam

Squad

В Squad нет отдельной специализации под названием «снайпер» — есть стрелки. И разница между ними больше, чем можно подумать. Стрелки сопровождают пехоту в отдалении, прикрывают ее от дальнобойного огня и постоянно держатся на ходу. Каждый бой в Squad опирается на слаженную командную работу и координацию между группами игроков, поэтому игра за стрелка — это крайне ответственное, но в то же время очень интересное дело.

Steam

Escape from Tarkov

Перестрелки в Escape from Tarkov всегда заканчиваются быстро, и каждое попадание может стать смертельным. Но ни одна засада во время эвакуации не доставит столько же проблем, сколько меткий игрок со снайперской винтовкой на открытом пространстве. Escape from Tarkov уделяет много внимания взаимодействию брони и разных калибров пуль: в умелых руках даже старенькая «мосинка» может стать грозным оружием и принести много добычи.

Steam

Arma 3

Arma 3, как и положено милитари-симуляторам, подходит к работе снайпера со всей серьезностью. Если во многих других играх для того, чтобы набивать фраги, достаточно просто взять винтовку с прицелом и найти удобное гнездо, то здесь грамотные снайперы чаще всего работают в паре с наводчиком. Он рассматривает окрестности в бинокль и подмечает цели для стрелка, пока тот рассчитывает влияние ветра и падения пули.