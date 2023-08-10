Лучшие игры про корабли и морские сражения

Игры про корабли и морские сражения — не такое уж и частое явление, но это не значит, что их совсем нет. Если ваше сердце просит выйти в море и подышать соленым воздухом, мы собрали подборку отличных игр, посвященных корабельным баталиям.

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World of Warships

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Пожалуй, World of Warships вряд ли нуждается в представлении — это самая популярная игра на тему военного флота. Причем она популярна не только среди поклонников корабельной истории, но и среди обычных геймеров. World of Warships предлагает десятки суден разных наций и временных периодов, детально воссозданных по реальным чертежам: от эсминцев до авианосцев. Но имейте в виду, что игра многопользовательская — вам придется соревноваться с реальными людьми.

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Sea of Thieves

Sea of Thieves понравится тем, кто жаждет пиратской романтики, ветра в парусах и спрятанных сокровищ. Конечно, игра уделяет много внимания исследованию мира и поединкам на суше, но битвы на море тоже проработаны весьма интересно. Каждый тип корабля, от двухместной шлюпки до большого фрегата, требует слаженного взаимодействия команды. Кто-то стоит за штурвалом, кто-то обслуживает пушки, один человек сидит в вороньем гнезде и дает информацию, еще один занимается парусами… Sea of Thieves, может, и выглядит мультяшно, но грамотно управлять кораблями совсем не так просто, как можно подумать.

Steam

Серия Ultimate Admiral

Спин-офф серии исторических варгеймов Ultimate General, посвященный, как можно догадаться по названию, морским сражениям. В Ultimate Admiral: Age of Sail игроку предстоит командовать парусным флотом во времена войны за независимость США и Наполеоновских войн. Причем сражения не ограничиваются одним лишь морем: высадка десанта и поддержка наземных войск в прибрежных районах — тоже часть театра войны. А Ultimate Admiral: Dreadnoughts посвящена более современным кораблям и может предложить впечатляющий редактор техники, где можно настроить собственный дредноут в мельчайших деталях.

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Assassin’s Creed IV: Black Flag

Black Flag удерживает титул одной из лучших игр на тему пиратов последние 10 лет — и, скорее всего, продержит его еще столько же. Четвертая часть Assassin’s Creed впервые увела серию от скрытных пряток и городского окружения в открытые воды Карибского моря, и плавать по ним на собственном корабле — сплошное удовольствие. Сражениям, конечно, далеко до глубины полноценных симуляторов, но Black Flag все равно предлагает массу интересных нюансов: от разных типов пушечных снарядов до маневрирования и абордажа.

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Command: Modern Operations

Command: Modern Operations — весьма сложный, но крайне занятный комбинированный варгейм, охватывающий период от Второй мировой до современности. Чтобы прийти к победе, игроку необходимо грамотно координировать действия флота, авиации и наземных сил, учитывать характеристики и вооружение техники, логистику и множество других нюансов. Игра однозначно не для всех, но фанатов хардкорной симуляции она не разочарует.

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Waves of Steel

Наконец, Waves of Steel — прямая противоположность серьезным симуляторам. Максимально аркадный, дурацкий экшен про морские баталии, который по масштабам абсурда напоминает Earth Defense Force и Dynasty Warriors. Соберите собственный корабль с ракетными двигателями и миллионом пушек, сражайтесь против кораблей, самолетов, субмарин и анимешных орудий судного дня, подпрыгивайте на эсминце, как на скейтборде… В общем, Waves of Steel понравится тем, кто хочет получить яркий экшен без малейших забот о реализме.