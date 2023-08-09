Лучшие компьютерные игры для детей: обзор детских популярных игр
Несмотря на то, что игры порой снисходительно называют «развлечением для детей», подыскать хорошую игру для ребенка не так просто, как можно подумать. И если вы как раз ломали голову над тем, какую игру стоит показать вашему ребенку, то мы подготовили подборку из отличных вариантов.
Minecraft
Да, да, это очевидная рекомендация, но тем не менее. Minecraft — один из тех редких случаев, когда игра подходит для геймеров любого возраста, в том числе и тем, кто только начинает осваивать компьютер. Процедурно-генерируемый квадратный мер — бесконечная творческая песочница, где ребенок может научиться решать проблемы, строить долгосрочные планы и созидать собственные труды. Отдельный плюс в том, что в Minecraft можно играть совместно: хоть с друзьями, хоть с родителями.
Disney Dreamlight Valley
Disney Dreamlight Valley — симулятор жизни из той же степи, что и Stardew Valley или Animal Crossing. Разница лишь в том, что, как можно догадаться по названию, игроку предстоит жить рука об руку с персонажами знаменитых мультфильмов Disney: от Микки, Дональда Дака и Русалочки до робота Wall-E, героев «Истории игрушек», Стича и многих других. Каждый персонаж имеет свои истории и секреты, поэтому Dreamlight Valley предлагает не только жизнь в уютном мультяшном городке, но и какой никакой сюжет.
Super Mario Odyssey
Super Mario Odyssey считается одной из вершин творчества Nintendo. Да, некоторым взрослым геймерам игра кажется слишком уж простой — но ребенка она порадует гарантированно. Odyssey постоянно подбрасывает новые приключения, новые миры, шутки, загадки, смешные шляпы и яркие сцены. Игры про Марио еще никогда не были настолько же энергичными и жизнерадостными.
Ratchet & Clank: Rift Apart
Ratchet & Clank: Rift Apart — практически идеальное переложение приключенческого мультика в формат видеоигры. Если точнее, это игра, которая ощущается как дорогостоящий мультфильм. Незамысловатый, но красочный и крайне качественный. Рэтчет и Кланк вихрем проносятся по множеству планет и миров, заводят новых друзей и побеждают злодеев в отлично поставленных перестрелках — скорее смешных, чем жестоких.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Оригинальная LEGO Star Wars была очаровательной игрой: действительно смешной пародией, которая, при этом, прекрасно понимала, за что любят первоисточник. The Skywalker Saga заслуживает не меньшей похвалы — она объединила фактически всю кино-вселенную «Звездных войн» в одну огромную, полную контента игру. Кроме того, она, как и оригинал, поддерживает кооператив — идеальное развлечение для взрослых и детей.
Mario Kart 8 Deluxe
Наконец, Mario Kart 8 Deluxe — наверное, самый универсальный выбор игры для ребенка. Простая, но чертовски увлекательные аркадные гонки на картах со множеством играбельных персонажей, карт из других игр Nintendo и смешных бонусов. Шутка ли, но проект даже спустя годы после релиза остается одной из самых популярных игр Nintendo — именно из-за того, что он прекрасно заходит в компании всех возрастов. Дети быстро разберутся, как в это играть, а взрослые могут всерьез соперничать за первое место, строить тактику и осваивать каждый поворот на трассах.