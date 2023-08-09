Лучшие компьютерные игры для детей: обзор детских популярных игр

Несмотря на то, что игры порой снисходительно называют «развлечением для детей», подыскать хорошую игру для ребенка не так просто, как можно подумать. И если вы как раз ломали голову над тем, какую игру стоит показать вашему ребенку, то мы подготовили подборку из отличных вариантов.

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Minecraft

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Да, да, это очевидная рекомендация, но тем не менее. Minecraft — один из тех редких случаев, когда игра подходит для геймеров любого возраста, в том числе и тем, кто только начинает осваивать компьютер. Процедурно-генерируемый квадратный мер — бесконечная творческая песочница, где ребенок может научиться решать проблемы, строить долгосрочные планы и созидать собственные труды. Отдельный плюс в том, что в Minecraft можно играть совместно: хоть с друзьями, хоть с родителями.

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Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley — симулятор жизни из той же степи, что и Stardew Valley или Animal Crossing. Разница лишь в том, что, как можно догадаться по названию, игроку предстоит жить рука об руку с персонажами знаменитых мультфильмов Disney: от Микки, Дональда Дака и Русалочки до робота Wall-E, героев «Истории игрушек», Стича и многих других. Каждый персонаж имеет свои истории и секреты, поэтому Dreamlight Valley предлагает не только жизнь в уютном мультяшном городке, но и какой никакой сюжет.

Steam

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey считается одной из вершин творчества Nintendo. Да, некоторым взрослым геймерам игра кажется слишком уж простой — но ребенка она порадует гарантированно. Odyssey постоянно подбрасывает новые приключения, новые миры, шутки, загадки, смешные шляпы и яркие сцены. Игры про Марио еще никогда не были настолько же энергичными и жизнерадостными.

Nintendo

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart — практически идеальное переложение приключенческого мультика в формат видеоигры. Если точнее, это игра, которая ощущается как дорогостоящий мультфильм. Незамысловатый, но красочный и крайне качественный. Рэтчет и Кланк вихрем проносятся по множеству планет и миров, заводят новых друзей и побеждают злодеев в отлично поставленных перестрелках — скорее смешных, чем жестоких.

Steam

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Оригинальная LEGO Star Wars была очаровательной игрой: действительно смешной пародией, которая, при этом, прекрасно понимала, за что любят первоисточник. The Skywalker Saga заслуживает не меньшей похвалы — она объединила фактически всю кино-вселенную «Звездных войн» в одну огромную, полную контента игру. Кроме того, она, как и оригинал, поддерживает кооператив — идеальное развлечение для взрослых и детей.

Steam

Mario Kart 8 Deluxe

Наконец, Mario Kart 8 Deluxe — наверное, самый универсальный выбор игры для ребенка. Простая, но чертовски увлекательные аркадные гонки на картах со множеством играбельных персонажей, карт из других игр Nintendo и смешных бонусов. Шутка ли, но проект даже спустя годы после релиза остается одной из самых популярных игр Nintendo — именно из-за того, что он прекрасно заходит в компании всех возрастов. Дети быстро разберутся, как в это играть, а взрослые могут всерьез соперничать за первое место, строить тактику и осваивать каждый поворот на трассах.