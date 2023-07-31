Авторы Call of Duty "избавились" от 14 тысяч читеров

Activision совместно со студией Infinity Ward за сутки с помощью античитерского программного обеспечения (ПО) Richochet заблокировали более 14 тысяч недобросовестных пользователей Call of Duty.

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"Зачистка", произведенная в версиях Warzone и Modern Warfare II, была нацелена на "разработчиков читов в источнике". Перед блокировками геймерам были отправлены соответствующие уведомления, пишет Insider Gaming.

Отмечается, что Richochet ранее получил обновление, благодаря которому искать мошеннические программы стало намного проще.