Авторы Call of Duty "избавились" от 14 тысяч читеров
Activision совместно со студией Infinity Ward за сутки с помощью античитерского программного обеспечения (ПО) Richochet заблокировали более 14 тысяч недобросовестных пользователей Call of Duty.
"Зачистка", произведенная в версиях Warzone и Modern Warfare II, была нацелена на "разработчиков читов в источнике". Перед блокировками геймерам были отправлены соответствующие уведомления, пишет Insider Gaming.
Отмечается, что Richochet ранее получил обновление, благодаря которому искать мошеннические программы стало намного проще.
Напомним, что еще в июне игроков Call of Duty: Modern Warfare 2 атаковало вредоносное ПО.