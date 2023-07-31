Assassins Creed Red стала причиной отмены сиквела Immortals Fenyx Rising

Assassins Creed Red стала причиной отмены Immortals Fenyx Rising
По данным автора Axios Стивена Тотило, Ubisoft отменила сиквел Immortals Fenyx Rising ради Assassin’s Creed Red, которая стала приоритетным проектом для компании.
Вторая часть Immortals должна была рассказать о полинезийских богах, а разработка разворачивалась без особых проблем. Но из-за новой части Assassin’s Creed производство игры отменили.
Ранее Ubisoft заявила, что авторы Immortals займутся рядом других проектов в студии, однако предполагается, что в первую очередь они будут помогать в создании AC: Red и Assassin’s Creed Hexe. По данным источников Тотило, последним играм как раз не хватает людей для производства.
Релиз Assassins Creed Red ожидается в 2024 году, причём игра якобы станет крупнейшим блокбастером периода. Действие новинки развернётся в феодальной Японии, а в сюжете будет два протагониста.