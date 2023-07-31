Assassins Creed Red стала причиной отмены сиквела Immortals Fenyx Rising

Вторая часть Immortals должна была рассказать о полинезийских богах, а разработка разворачивалась без особых проблем. Но из-за новой части Assassin’s Creed производство игры отменили.

Ранее Ubisoft заявила, что авторы Immortals займутся рядом других проектов в студии, однако предполагается, что в первую очередь они будут помогать в создании AC: Red и Assassin’s Creed Hexe. По данным источников Тотило, последним играм как раз не хватает людей для производства.