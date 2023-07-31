На PS5 дадут отключить надоедливый звук при включении консоли
Sony объявила о начале публичного тестирования следующей прошивки PlayStation 5, объявив о ключевых нововведения новой версии софта консоли.
Чуть ли не главной особенностью следующей ПО можно считать возможность отрегулировать громкость звука при включении системы (то самое пищание, о котором сейчас снимают ролики в «ТикТоке»). Его позволят даже полностью отключить.
Из других важных нововведений стоит отметить:
- возможность подключить M.2-накопители объёмом до 8 ТБ (раньше лимит был на 4 ТБ);
- новые опции доступности, позволяющие одновременно подключить два контроллера в качестве одного геймпада;
- значимое улучшение интерфейса в тусовках, меню «Помощи», турнирах, сообщениях;
- появление поддержки Dolby Atmos.
Тестирование продлится пару месяцев, а выпуск прошивки для всех ожидается в сентябре-октябре. Получить приглашение на тест можно только напрямую от Sony.
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