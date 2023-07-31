Ремейк старой Oblivion выйдет раньше The Elder Scrolls VI

Бывший сотрудник студии Virtuos Games на форуме Reddit рассказал о планах Bethesda выпустить ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion в конце 2024 или начале 2025 года. Вскоре публикация была удалена, о чем сообщает портал XFire.

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Согласно утечке, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion носит кодовое название Altar и создается на основе графического движка Unreal Engine 5, однако также велась работа и с оригинальным движком. Неизвестно, будет ли это полностью переработанная версия оригинальной игры или просто улучшенное издание с повышенным разрешением и детализацией.

За производство ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion отвечает Virtuos Games в Париже, которой также помогает студия Black Shamrock. Bethesda выступает в роли издателя и контролера качества.

Тем временем энтузиасты уже на протяжении десяти лет работают над фанатским ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim под названием Skyblivion, выход которой ожидается в 2025 году.