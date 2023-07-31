В Сеть попали фото со съемок сериала Fallout

В Сети начали появляться новые фотографии со съемок сериала по мотивам Fallout. Кадры публикуют жители одного из городов, с окон которого можно наблюдать за процессом создания шоу во всех деталях.

© Bethesda Softworks

Amazon создал площадку в духе постапокалипсиса с разрушенными ретро-автомобилями. На асфальте также можно увидеть Vault-Tec Corporation — возможно, на фото показан вход в Убежище.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Конкретных деталей о сериале пока нет, но в декабре 2022 года геймдиректор Bethesda Тодд Говард заявил, что шоу не будет повторять сюжет игр. Это подтверждает и номер Убежища — 33-й бункер не фигурировал ранее во вселенной.