Апокалипсис под домом: в Сеть попали фото со съемок сериала Fallout
В Сети начали появляться новые фотографии со съемок сериала по мотивам Fallout. Кадры публикуют жители одного из городов, с окон которого можно наблюдать за процессом создания шоу во всех деталях.
Amazon создал площадку в духе постапокалипсиса с разрушенными ретро-автомобилями. На асфальте также можно увидеть Vault-Tec Corporation — возможно, на фото показан вход в Убежище.
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Конкретных деталей о сериале пока нет, но в декабре 2022 года геймдиректор Bethesda Тодд Говард заявил, что шоу не будет повторять сюжет игр. Это подтверждает и номер Убежища — 33-й бункер не фигурировал ранее во вселенной.
Премьеру сериала по Fallout стоит ожидать не раньше конца 2023 года. Точной даты выхода пока нет. Главные роли исполнили Уолтон Гоггинс и Элла Пернелл.