Продажи эксклюзивной для Nintendo Switch Metroid Dread превысили 3 млн копий

Глава MercurySteam Энрик Альварез рассказал о том, что продажи Metroid Dread превысили 3 млн копий. Это ожидаемый рекорд для франшизы.

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Альварез поблагодарил Nintendo, отметив, что сотрудничество с компанией стало одним из лучших моментов для MercurySteam за всё время её существования. При этом слухи о хаотичном процессе разработки Metroid Dread Альварез не стал признавать. По его словам, «хаотичная разработка» не закончилась бы выпуском «одной из лучших игр франшизы».

Metroid Dread вышла в 2021 году эксклюзивно для Nintendo Switch и показала лучший запуск в истории серии. Напомним, что журналисты встретили игру очень тепло, а ещё она успела получить награду в категории «Лучшее экшен-приключение» на The Game Awards 2021.