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В Fortnite добавили скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера

Компания Epic Games добавила в бесплатную королевскую битву Fortnite скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера. Событие приурочено к празднованию дня рождения актёра — сегодня ему исполнилось 76 лет.

В Fortnite добавили скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера
© Чемпионат.com

Также разработчики игры опубликовали короткий трейлер с демонстрацией нового облика в действии.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Скин входит в бандл за 2300 В-баксов под названием «Война будущего». Помимо этого, он включает в себя кирку «Мимикрирующие клинки из полистали», эмоцию «Наездник на грузовике» и глайдер «Охотник».

Это не первая коллаборация Fortnite с франшизой «Терминатор». Напомним, двумя годами ранее в королевскую битву добавили скин T-800 и Сары Коннор.

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