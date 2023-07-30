В Fortnite добавили скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера
Компания Epic Games добавила в бесплатную королевскую битву Fortnite скин Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера. Событие приурочено к празднованию дня рождения актёра — сегодня ему исполнилось 76 лет.
Также разработчики игры опубликовали короткий трейлер с демонстрацией нового облика в действии.
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.
Скин входит в бандл за 2300 В-баксов под названием «Война будущего». Помимо этого, он включает в себя кирку «Мимикрирующие клинки из полистали», эмоцию «Наездник на грузовике» и глайдер «Охотник».
Это не первая коллаборация Fortnite с франшизой «Терминатор». Напомним, двумя годами ранее в королевскую битву добавили скин T-800 и Сары Коннор.
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