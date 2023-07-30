Российская Team Spirit стала чемпионом топ-турнира по Dota 2 в Эр-Рияде

В финальном матче команда Ярослава Miposhka Найдёнова победила европейскую Team Liquid. Матч завершился со счётом 3:1 по картам — «драконы» начали с быстрого поражения, но потом выиграли три игры подряд за счёт удачных действий в поздней стадии.

Помимо титула, наша команда также получит главный денежный приз в размере $ 5 млн (более 450 млн рублей), их соперник по финалу выиграл в два раза меньше. Ещё две наши команды, Betboom Team и 9Pandas поделили 5–6 место и получат по $ 800 тыс.