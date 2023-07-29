$90.98+0.9699.96-0.26

Sony и Bandai Namco подняли цену своих игр в ряде регионов Steam

Прошедшей ночью компания Sony подняла цену своих игр в некоторых регионах Steam. Ситуация коснулась Турции и Казахстана.

Sony и Bandai Namco подняли цену своих игр в ряде регионов Steam
© Чемпионат.com
В некоторых случаях стоимость проектов повысилась на 80-173%.
  • «Человек-Паук: Майлз Моралес» — 899 лир (было 499 лир)
  • «Человек-Паук» — 1099 лир (было 499 лир)
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 899 лир (было 499 лир)
  • Returnal - 1099 лир (было 599 лир)
  • Sackboy: A Big Adventure - 1099 лир (было 599 лир)
  • God of War - 899 лир (было 329 лир)
  • Days Gone - 899 лир (было 329 лир)
  • Horizon Zero Dawn - 899 лир (было 329 лир)

Sony не раскрывает, с чем связано повышение цен. Также непонятно, собирается ли японская компания проделывать подобное и для российских геймеров.

Издательство Bandai Namco тоже решило подкорректировать региональную стоимость своих игр. К примеру, в России, Турции и Аргентине резко подорожали первые две части Dark Souls почти на 50%.

  • Dark Souls: Remastered - 2399 рублей (было 1599 рублей)
  • Dark Souls II: Scholar of the First Sin - 2399 рублей (было 1599 рублей)
Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости