Ремейк Red Dead Redemption создают на Unreal Engine 4 или Unreal Engine 5

Похоже, ремейк оригинальной Red Dead Redemption будет разработан на Unreal Engine 4 или Unreal Engine 5. На это намекает вакансия, опубликованная на сайте Rockstar.

© Cq.ru

Компания ищет дизайнера событий для своей игры с открытым миром, однако вряд ли речь идет о находящейся в разработке GTA 6.

Rockstar хочет нанять кого-то с опытом работы на последних версиях движка Unreal Engine, а новая Grand Theft Auto создается на собственном движке студии.