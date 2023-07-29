Ремейк Red Dead Redemption создают на Unreal Engine 4 или Unreal Engine 5
Похоже, ремейк оригинальной Red Dead Redemption будет разработан на Unreal Engine 4 или Unreal Engine 5. На это намекает вакансия, опубликованная на сайте Rockstar.
Компания ищет дизайнера событий для своей игры с открытым миром, однако вряд ли речь идет о находящейся в разработке GTA 6.
Rockstar хочет нанять кого-то с опытом работы на последних версиях движка Unreal Engine, а новая Grand Theft Auto создается на собственном движке студии.
Ранее инсайдер назвал возможную дату выхода переиздания Red Dead Redemption — анонс состоится уже скоро.