Стало известно об отмене новой игры во вселенной «Ведьмака»

Команда независимых разработчиков Wilczy Miot сообщила о прекращении работы над проектом Wiedzmin: Kres Cechu, которая представляет собой RPG с пиксельной графикой во вселенной «Ведьмака». Об этом сообщает польский портал GRY-OnLine.

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По данным GRY-OnLine, причиной прекращения поддержки проекта стало требование юристов польской студии CD Projekt RED, которая является единственным лицензиатом игр во вселенной романов Анджея Сапковского «Ведьмак». Wilczy Miot получили письмо от компании спустя месяц после релиза Wiedzmin: Kres Cechu на платформе itch.io.

В Wilczy Miot пояснили что работали над проектом более четырех лет. По словам энтузиастов, они пытались связаться с правообладателям еще на ранних этапах разработки, однако не получили от них ответа. Позже у CD Projekt RED все же удалось получить разрешение на создание проекта при помощи блогера RaptorPL. Единственным условием был запрет на использование графики и звуков из игр CD Projekt RED.

Редакции GRY-OnLine в польской студии сообщили, что, давший разрешение через блогера RaptorPL сотрудник, не имел соответствующих полномочий. Более того, по данным CD Projekt RED, компания еще в 2020 году уведомила Wilczy Miot о недопустимости разработки Wiedzmin: Kres Cechu.