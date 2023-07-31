Сборник с ремастерами трех частей Metal Gear Solid может выйти на PS4

В конце мая компания Sony объявила, что до конца года выйдет сборник с улучшенными версиями трёх первых частей игровой серии Metal Gear Solid. Ожидалось, что коллекция выйдет только на ПК, консолях нового поколения и Nintenod Switch, однако, по всей видимости, это не так.