СМИ: у Microsoft нет конкурента PlayStation 5 Pro

Оказалось, что у Microsoft нет конкурента PlayStation 5 Pro
Возможно, когда Sony представит новую консоль PlayStation 5 Pro, у Microsoft может не оказаться конкурентного ответа, так как уже многие разработчики игр говорят о слабости Xbox Series S и X.
К примеру, разработчики Baldurʼs Gate 3 заявили о невозможности локализовать продукт на Xbox в силу чрезмерной нагрузки на консоль. У Microsoft нет проблем с релизами, но есть дефицит аппаратных решений для «соревнований» с Sony.
К тому же японский конкурент, вероятно, уже готовит PS5 Pro к релизу, а Microsoft, по крайней мере на начальном этапе, ответить будет нечем. Да и PS5 уже продалась в 2 раза больше по сравнению с Xbox Series.
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