СМИ: у Microsoft нет конкурента PlayStation 5 Pro

Возможно, когда Sony представит новую консоль PlayStation 5 Pro, у Microsoft может не оказаться конкурентного ответа, так как уже многие разработчики игр говорят о слабости Xbox Series S и X.

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К примеру, разработчики Baldurʼs Gate 3 заявили о невозможности локализовать продукт на Xbox в силу чрезмерной нагрузки на консоль. У Microsoft нет проблем с релизами, но есть дефицит аппаратных решений для «соревнований» с Sony.