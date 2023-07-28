The Wolf Among Us 2 переведут на русский язык

Сиквел The Wolf Among Us выйдет на русском языке, о чём стало известно благодаря странице игры в магазине Epic Games Store. Озвучка будет одна, английская, а вот текст переведут на девять языков, среди которых как раз есть русский.

© Чемпионат.com

Даже для старой Telltale Games перевод игр на русский был большой редкостью, да и у стартовавшей вчера The Expanse: A Telltale Series (приквел сериала «Пространство»), где Telltale выступает издателем, локализации для русскоговорящих нет. Тем удивительнее, что для сиквела The Wolf Among Us 2 локализацию решили сразу заявить.