В свежем трейлере ремейка Front Mission 2 показали особенности игры

Авторы ремейка Front Mission 2 поделились свежим трейлером. Его посвятили особенностям игры, попутно показав новые геймплейные кадры.

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Выделяют увлекательный сюжет, стратегическую боевую систему, кастомизацию роботов. К плюсам ремейка относят обновлённые боевые сцены, свободную камеру и локализацию на девять языков.

Релиз ремейка Front Mission 2 состоится на Nintendo Switch. Увы, дату релиза перенесли с 12 июня на конец лета. В ожидании можно посмотреть сюжетный трейлер.