Лучшие idle-игры для iOS: во что поиграть, когда нет времени на игры

Idle-игры для мобильных платформ — хороший вариант для тех, кто не готов (или не может) тратить много времени на игры, но не против отвлечься на 15-30 минут в день. Портал PocketGamer подготовил подборку лучших idle-игры для iOS в 2023 году.

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Masketeers: Idle Has Fallen

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Милая головоломка о приключениях героев в масках, которые борются против демонов. Masketeers совмещает элементы паззла три-в-ряд и ролевой игры, где нужно прокачивать и комбинировать навыки разных персонажей. Кроме того, игрок может заботиться о маленьких феях-виспах, которые дополнительно помогают в боях.

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Light a Way: Tap Tap Fairytale

В Light a Way игроку предстоит стать юной, но отважной хранительницей волшебного леса, чей посох может спасти мир от наступающей тьмы. Для этого предстоит завести дружбу с магическими созданиями люми, разучивать заклинания, шить красивые платья и постепенно прокачивать волшебный посох героини.

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Egg, Inc.

Представьте себе Cookie Clicker, но замените печеньки на куриц и яйца — и получится Egg, Inc. Абсурдный, крайне занимательный кликер, где игрок может завести миллиарды куриц, строить высокотехнологичные курятники и (каким-то образом) запустить ракету в космос. Потому что ответ на все загадки вселенной, по версии Egg, Inc., кроется в курином яйце.

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Fallout Shelter

Fallout Shelter, пожалуй, не нуждается в представлении: это одна из самых популярных idle-игр на мобильных платформах. Она предлагает игроку примерить на себя роль хранителю собственного убежища во вселенной Fallout — со всеми вытекающими правами, обязанностями и проблемами. Выживших нужно обеспечивать всем необходимым: от комфортного дома до медикаментов, человеческого общества и развлечений. Не говоря уже о том, что вылазки на поверхность и защиту от внешних угроз, вроде когтей смерти, тоже никто не отменял.

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Penguin Isle

Суть Penguin Isle полностью соответствует названию: это игра, где нужно строить идиллический остров для пингвинчиков. Расслабляющая музыка, несложные механики, симпатичная графика и, конечно же, пингвины, которых можно наряжать в самые разные шапки.

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Dungeon, Inc.

Кликер, отдаленно похожий на старую экономическую стратегию Dungeon Keeper, где игрок станет менеджером собственного фэнтезийного подземелья. Чтобы герои не смогли добраться до сокровищ, ему предстоит нанимать монстров, расширять подземные лабиринты и строить ловушки. Но самое главное — выбрать правильный момент, чтобы подстроить несчастный случай и срубить побольше денег на страховой афере. Подземелья — как ни крути тоже бизнес!