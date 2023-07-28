Игроки на Xbox сообщили о блокировках аккаунтов за использование эмуляторов

Как мы помним, почти сразу после релиза Xbox Series игроки нашли способ запускать эмуляторы старых консолей, вроде PlayStation 1 или Nintendo 3DS. В этом году Microsoft попыталась ограничить использование эмуляторов, но сейчас меры стали гораздо серьёзнее.

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Игроки сообщают, что попытка запустить эмулятор на стандартном аккаунте (не на учётной записи с режимом разработчика) влечёт за собой блокировку на 15 дней.

Впервые об этом стало известно из сообщества, посвящённого эмуляторам на Xbox. Некоторые из пользователей утверждают, что получили перманентные баны за попытку запуска эмулятора на стандартном аккаунте.