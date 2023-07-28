Авторы Slender The Arrival анонсировали новый хоррор S Lost Chapters
В конце июня авторы игры Slender: The Arrival намекали на новый проект про Слендермена. Как оказалось, в честь десятилетия хоррор перенесут на движок Unreal Engine 5.2 в октябре этого года. Обещают огромное обновление, которое переработает графику с использованием новейших технологий.
Каждую текстуру и модель заменят, а общий игровой процесс будет улучшен. Сравнить оригинал с обновлённой версией можно на официальном сайте. Увы, других подробностей нет, зато студия Blue Isle анонсировала свой новый проект — S: Lost Chapters.
Дата релиза S: Lost Chapters неизвестна, но это будет «совершенно новый» тип хорроров. Обещают столкновение со знакомыми персонажами и новыми загадками. Звук и свет можно будет использовать в своих интересах, проверяя мастерство и интуицию. Придётся грамотно применять ресурсы и новые инструменты.