Авторы Slender: The Arrival анонсировали новый хоррор

В конце июня авторы игры Slender: The Arrival намекали на новый проект про Слендермена. Как оказалось, в честь десятилетия хоррор перенесут на движок Unreal Engine 5.2 в октябре этого года. Обещают огромное обновление, которое переработает графику с использованием новейших технологий.

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Каждую текстуру и модель заменят, а общий игровой процесс будет улучшен. Сравнить оригинал с обновлённой версией можно на официальном сайте. Увы, других подробностей нет, зато студия Blue Isle анонсировала свой новый проект — S: Lost Chapters.