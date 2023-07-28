Утек список бойцов Tekken 8, но он не полный

Сейчас проходит закрытое тестирование файтинга Tekken 8. Умелые геймеры покопались в файлах игры и нашли там ростер бойцов проекта. Вероятно, он не полный.

© Чемпионат.com

Геймеры обнаружили, что в списке нет медведя по имени Кума, который всегда был неотъемлемой частью франшизы Tekken.

Ростер бойцов Tekken 8 Пол Феникс

Маршал Лоу

Кинг

Хваранг

Лин Сяоюй

Джин Казама

Брайан Фьюри

Лили

Ларс Александерссон

Клаудио Серафино

Нина Уильямс

Лерой Смит

Кадзуя Мисима

Джек-8

Асука Казама

Джун Казама

Йошимитсу

Шахин

Рэйвен

Зафина

Стив

Алиса

На данный момент опробовать Tekken 8 могут только игроки на PS5, с 28 июля к ним присоединятся владельцы ПК и Xbox Series.