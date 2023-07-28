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Утёк список бойцов Tekken 8, но он не полный

Сейчас проходит закрытое тестирование файтинга Tekken 8. Умелые геймеры покопались в файлах игры и нашли там ростер бойцов проекта. Вероятно, он не полный.

Утек список бойцов Tekken 8, но он не полный
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Геймеры обнаружили, что в списке нет медведя по имени Кума, который всегда был неотъемлемой частью франшизы Tekken.

Ростер бойцов Tekken 8

  • Пол Феникс
  • Маршал Лоу
  • Кинг
  • Хваранг
  • Лин Сяоюй
  • Джин Казама
  • Брайан Фьюри
  • Лили
  • Ларс Александерссон
  • Клаудио Серафино
  • Нина Уильямс
  • Лерой Смит
  • Кадзуя Мисима
  • Джек-8
  • Асука Казама
  • Джун Казама
  • Йошимитсу
  • Шахин
  • Рэйвен
  • Зафина
  • Стив
  • Алиса

На данный момент опробовать Tekken 8 могут только игроки на PS5, с 28 июля к ним присоединятся владельцы ПК и Xbox Series.

Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода авторы пока что не объявили.

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