Стартовали предзаказы PS5 с дизайном по мотивам «Человека-паука 2»
Недавно инсайдер раскрыл стоимость аксессуаров и консоли PS5 с дизайном по мотивам Marvel’s Spider-Man 2, а теперь Insomniac Games объявила о старте предзаказов новинки.
Оглашённые ранее цены оказались верными — сама консоль обойдётся желающим в 660 евро во Франции и ряде других европейских стран, а в США — 600 долларов.
Стоимость контроллера DualSense равна 80 евро или долларов (в зависимости от региона), а тематических «пластин» для стандартной PS5 — 65 евро (в Штатах 60 долларов).
Предзаказы уже доступны в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии, Люксембурге, Бельгии, Великобритании, Португалии и Испании.
Релиз Marvel’s Spider-Man 2 состоится 20 октября, однако выход игры может быть задержан или отменён в странах Ближнего Востока.