Стартовали предзаказы PS5 с дизайном по мотивам «Человека-паука 2»

Недавно инсайдер раскрыл стоимость аксессуаров и консоли PS5 с дизайном по мотивам Marvel’s Spider-Man 2, а теперь Insomniac Games объявила о старте предзаказов новинки.

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Оглашённые ранее цены оказались верными — сама консоль обойдётся желающим в 660 евро во Франции и ряде других европейских стран, а в США — 600 долларов.

Стоимость контроллера DualSense равна 80 евро или долларов (в зависимости от региона), а тематических «пластин» для стандартной PS5 — 65 евро (в Штатах 60 долларов).

Предзаказы уже доступны в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии, Люксембурге, Бельгии, Великобритании, Португалии и Испании.